Estrazioni Superenalotto, Lotto, 10eLotto: sabato 9 febbraio 2019

Tornano anche questa sera le estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto. C’è ancora molto da aspettare per il sei? Il jackpot è ancora lì e continua a crescere, ma nessun giocatore riesce a centrarlo. Oggi, sabato 9 febbraio 2019 è arrivato a quota 103.200.000 di euro in palio. E’ praticamente dallo scorso giugno che il jackpot è sempre lì e nessuno riesce ad aggiudicarselo.

Anche oggi, martedì 5 febbraio, vi racconteremo in diretta a partire dalle 20.00 di questa sera le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Puoi consultare qui le ultime estrazioni di giovedì 31 gennaio 2019 del Lotto, Superenalotto e 10eLotto

Estrazione Lotto martedì 5 febbraio 2019

BARI 63 75 54 64 2

CAGLIARI 20 50 70 69 41

FIRENZE 86 60 26 73 90

GENOVA 40 90 62 15 72

MILANO 39 15 66 34 35

NAPOLI 36 29 32 44 79

PALERMO 88 62 23 83 67

ROMA 25 69 37 17 74

TORINO 62 23 33 22 28

VENEZIA 54 45 74 4 63

NAZIONALE 12 9 27 67 74

Estrazioni Superenalotto: i numeri estratti del 5 febbraio

Numeri estratti: 50 11 34 86 46 21

Numero Jolly: 55

Numero SuperStar: 5

10eLotto: estrazione serale 5 febbraio 2019

15 20 23 25 29 36 39 40 45 50 54 60 62 63 69 70 75 86 88 90

Numero Oro: 63 Doppio Oro: 63 75

Superenalotto: jackpot e probabilità di vincita

Il Superenalotto è ormai la lotteria più ambita dalla maggior parte dei giocatori italiani. Ricordiamo, a tal proposito, che il jackpot attuale è il più alto al mondo. Tuttavia, vogliamo anche ricordare un po’ quelle che sono le probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto: parliamo di 1 su 622.614.630. Sono le statistiche a certificarlo. Sono studi che si basano su calcoli matematici. Il gioco è molto pericoloso, perché spesso questi numeri vengono dimenticati e le persone si fanno un po’ prendere la mano.

Gioca senza esagerare: la ludopatia è una malattia pericolosa

Tentare la fortuna costa poco, ma bisogna giocare sempre con la dovuta moderazione. L’importante, come detto, è non farsi prendere la mano. C’è bisogno di un certo senso di responsabilità quando ci si reca in ricevitoria. Beh, vale lo stesso anche per il conto online. Infatti, da oggi è possibile giocare anche stando comodamente seduti sul divano di casa, avendo un conto gioco online.

Le estrazioni dell’ultimo concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto

Per darvi modo di confrontare i vostri numeri da giocare con quelli che sono stati estratti nell’ultimo concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vi riportiamo qui di seguito tutti i numeri estratti. Per maggiori dettagli sulle estrazioni potete anche consultare questo nostro articolo.

Estrazioni Lotto di oggi, sabato 2 febbraio

BARI 42 90 03 41 49

CAGLIARI 58 88 68 45 79

FIRENZE 83 56 25 57 81

GENOVA 56 05 70 88 55

MILANO 40 13 67 39 19

NAPOLI 05 06 70 03 86

PALERMO 63 17 30 08 71

ROMA 32 52 83 59 28

TORINO 50 51 81 10 72

VENEZIA 74 31 88 02 75

NAZIONALE 10 28 72 46 80

Estrazioni del Superenalotto 2 febbraio

SUPERENALOTTO, I NUMERI: 52 – 42 – 80 – 86 – 37 – 88



Numero Jolly: 45

Numero SuperStar: 77

10 e Lotto: estrazione serale 2 febbraio

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 3 – 5 – 6 – 13 – 17 – 31 – 32 – 40 – 42 – 50 – 51 – 52 – 56 – 58 – 63 – 68 – 74 – 83 – 88 – 90

Numero Oro: 42

Doppio Oro: 42 – 90