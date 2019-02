Stasera in Tv, sabato 9 febbraio: NCIS Los Angeles. Oltre il Festival di Sanremo andranno in onda due nuove puntate della decima stagione della fiction americana. Vediamo tutti i dettagli

Stasera, 9 febbraio, continua l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2019. Proprio stasera, infatti, si decreterà il vincitore di questa 69esima ed incredibile edizione del Festival. Ovviamente, però, per chi non avesse intenzione di guardare tale manifestazione musicale, ha la possibilità di scegliere il programma da guardare tra diverse ed interessanti alternative. Se, infatti, sulla diretta Mediaset andrà in onda l’esilarante film Com’è bello far l’amore. Su Rai Due, invece, continua l’appuntamento con la decima stagione della fiction americana N.C.I.S Los Angeles. Ma scopriamo tutto nel dettaglio sulla trama, cast e anticipazioni di stasera.

Stasera in Tv, sabato 9 febbraio: NCIS Los Angeles | Trama | Cast

La fiction americana NCIS: Los Angeles è giunta ormai alla sue decima stagione. Ed, infatti, proprio da 19 gennaio è possibile vedere in prima visione assoluta i nuovi episodi su Rai Due. Di cosa parla la serie? La risposta è davvero semplice. Tutte le vicende, infatti, ruotano intorno ad un nucleo operativo, guidato da Henrietta Lange, che deve fronteggiare ogni caso criminale o investigativo che riguarda la Marina e il corpo dei Marines. Il cast scelto per la serie è davvero un cast d’eccezione. Ma vediamoli nel dettaglio:

Chris O’Donnel nel ruolo di Callen. L’agente è il capo della scquadra;

nel ruolo di L’agente è il capo della scquadra; LL Cool J nel ruolo di Sam Hanna. Ex Neavy Seal e molto amico di Chris;

nel ruolo di Ex Neavy Seal e molto amico di Chris; Linda Hunt nel ruolo di Henrietta Lange. Capo della sezione di Los Angeles ed ex agente dei servizi di informazione;

nel ruolo di Capo della sezione di Los Angeles ed ex agente dei servizi di informazione; Barrett Foa nel ruolo di Enric Beal. Tecnico dei computer;

nel ruolo di Tecnico dei computer; Renee Felice Smith nel ruolo di Penelope Jones. Affianca Enric nelle analisi al computer. Instaurando un ottimo rapporto con lui.

