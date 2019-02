Barbara D’Urso, foto mozzafiato: la scollatura è proprio in bella vista.

Negli anni Carmelita ha saputo allargare sempre più il bacino di utenti e di telespettatori che la ama fino a diventare una vera e propria colonna portante del mondo Mediaset. E di Canale 5, in senso più specifico. Il successo televisivo ha, ovviamente, dei riflessi del tutto inevitabili anche sui social network. Per fare un esempio, su Instagram è molto, molto seguita ed ogni suo post solitamente diventa quasi virale in pochissimo tempo.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima Barbara D’Urso, volto immagine ed icona di Canale 5, e per non perderti nulla sulla sua vita, sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Nelle ultime ore, per fare un esempio, la bellissima conduttrice ha condiviso proprio su questo social network una foto con la quale ha, metaforicamente parlando, mandato un bacio a tutti i suoi seguaci. Gli occhi di tutti, però, più che sulle sue labbra, si sono posati su un altro particolare non di poco conto.

Per non perderti mai un post, una storia, una foto o un video che Barbara D’Urso condivide sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Barbara D’Urso, la scollatura manda in delirio i fan

Nella foto che lei ha condiviso su Instagram si vede, infatti, la scollatura da urlo che può vantare è in bella vista e gli occhi di tutti gli uomini non possono che posarsi proprio lì.

Di recente, poi, ha fatto molto parlare un suo bacio molto appassionato dato in diretta a Marco Bonini. Inoltre, prosegue con il vento in poppa la sua avventura televisiva tra “La dottoressa Giò”, “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”.