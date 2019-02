Francesco Di Napoli, chi è Nicola de La Paranza dei Bambini

Mancano pochi giorni all’uscita nella sale cinematografiche del nuovo film di Roberto Saviano. La Paranza dei Bambini, questo è il titolo della pellicola, è basato sull’omonimo romanzo dello scrittore napoletano. E si concentra principalmente sulle vicende di un gruppo di ragazzi, chiamati appunto “paranzini”, che si affaccia per la prima volta al mondo criminale. Il film, diretto da Claudio Giovannesi, è tra l’altro l’unico film italiano presente alle sessantanovesima edizione del Festival di Berlino. Ma di cosa parla il film? Come detto precedentemente, quindi, il film si concentra su questo gruppo di ragazzi, residenti nel quartiere Sanità, che tentanto in tutti i modi di portare il “bene” dalla loro parte. Tra i tanti protagonista spicca, in particolare, Nicola. Capiamo qualcosa in più.

La Paranza dei Bambini è la storia di sei ragazzini, definiti paranzini, che tentano di portare il bene nel loro quartiere d’origine, la Sanità. Ben presto, però, si affacceranno sul mondo criminale. Il mondo descritto dalla pellicola è un mondo ricco di violenza. Ma non solo. Si racconteranno anche altri valori. Tra i quali: l’amore e l’amicizia. Il cast scelto per la realizzazione del film è un intero cast d’esordienti. Così come era anche capitato per L’amica geniale, insomma. Giovannesi, infatti, dichiara che sono stati scrutati circa 4000 ragazzi. I quali, ovviamente, dovevano rispettare determinati canoni. In primis, un viso innocente e che non fosse abbinato al mondo criminale. Francesco Di Napoli, protagonista indiscusso, sembra rispecchiare a pieno queste caratteristiche. Il giovane ragazzo, nel film, interpreta il ruolo di Nicola. Ovvero colui che riunirà i “paranzini” per riportare il suo quartiere all’ordine. Ma chi è esattamente Francesco? Purtroppo non circolano molte notizie intorno al suo conto. Le uniche informazioni che siamo riusciti a carpire riguardano la sua età e il suo attuale lavoro. Francesco ha, infatti, 15 anni. Ed attualmente lavora come pasticciere in un quartiere napoletano. Tra l’altro, il ragazzo si dice molto soddisfatto della sua strada intrapresa. Per lui, infatti, “nel mio quartiere chi va a lavorare è stupido. Per me lo è chi intraprende un’altra strada.”