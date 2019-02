Simona Ventura e Giovanni Terzi accerchiati dai paparazzi: la loro reazione stupisce tutti

Simona Ventura è tornata ad essere finalmente felice. Dopo, infatti, la rottura con il suo storico compagno Gerò Carraro. Ed, in particolare, dopo la clamorosa rivelazione sulla fine della loro storia. La conduttrice è tornata a sorridere. Merito senz’altro di Giovanni Terzi. La coppia, infatti, è uscito allo scoperto. Rivelando a tutti la loro unione, passione ma, soprattutto, amore. Ovviamente, però, dal momento della loro ufficializzazione la coppia è stata sempre al centro del gossip. E non solo. I due, infatti, non possono tranquillamente passeggiare per le vie di Milano che vengono subito assediati dai paparazzi. Proprio questo è successo poche ore fa. Ma ciò che cattura l’attenzione di tutti è la reazione che entrambi hanno a tale visione.

Simona Ventura e Giovanni Terzi accerchiati dai paparazzi: la loro reazione è sorprendente

In fondo si sa, essere un personaggio pubblica comporta i suoi “rischi”. Eppure però, c’è chi reagisce bene. E chi, invece, reagisce a malo modo. Simona Ventura e Giovanni Terzi, però, rientrano senza dubbio nella prima categoria. Poche ore fa, infatti, la coppia passeggiava tranquillamente per le vie di Milano. Quando improvvisamente sono stati assediati da un gruppi di paparazzi. Pronti con le loro macchine fotografiche ad immortalare la passeggiata romantica. E così la coppia, invece di scappare o nascondersi, ha pensato bene di stupire tutti. Sui profili Instagram dei diretti interessati, infatti, sono comparsi alcuni video davvero divertenti. Sia Simona che Giovanni hanno voluto immortalare ciò che stava accadendo in quel momento. In modo da far sapere ai loro followers l’esilarante siparietto. Immediati sono stati i commenti dei loro followers che, divertiti, hanno apprezzato il folle gesto. Insomma, ancora una volta Simona Ventura ha dimostrato la sua unicità.