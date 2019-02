Million Day estrazione del 12 febbraio in diretta, risultati e vincite

Ogni giorno c’è un appuntamento fisso, alle ore 19.00 che attira l’attenzione di milioni di italiani sparsi in giro per la penisola. Si tratta, per chi non lo sapesse, del Million Dayi. E’, infatti, una delle lotterie in senso assoluto più amate e pubblicizzate dal momento che è un format molto semplice ma al contempo intrigante. In breve, viene offerta a tutti la possibilità di portare a casa un montepremi spaziale pari ad un milione di euro. Questa l’estrazione di ieri 11 febbraio.

Per provare a portare a casa questa cifra tutt’altro che banale non dovrai fare altro che questo. Recarti in una ricevitoria, scegliere i tuoi cinque numeri vincenti (la scelta e la gamma di numeri va da 1 a 55) ed iniziare ad incrociare le dita. Noi, come al solito, vi proporremo una diretta minuto per minuto di questa estrazione nella speranza di poter dare il nostro piccolo contributo per permettervi di portare a casa questo tanto ambito montepremi. A questo punto, dunque, non ci resta altro da fare che iniziare a sperare che la nostra combo sia quella vincente. Ricorda, inoltre, che potrai giocare quanti biglietti vorrai senza alcun vincolo di nessun tipo. Buon divertimento!

Million Day estrazione 12 febbraio: risultati diretta:

La combinazione vincente Million Day 12 febbraio: 38 53 39 3 13



Ecco i cinque numeri estratti oggi 12 febbraio Gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00). La combinazione Million Day 12 febbraio.