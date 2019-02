Richard Gere papà per la seconda volta a 70 anni!

Davvero una notizia entusiasmante per il famosissimo attore di Hollywood Richard Gere: è, infatti, diventato papà per la seconda volta all’età di 70 anni. Arrivano gli auguri di tutti, è un momento che probabilmente non dimenticherà mai. Sua moglie Alejandra Silva, di 36 anni, ha partorito pochi giorni fa un bambino. A dare la notizia è “Hola”.