Alessia Marcuzzi mentre si prepara in bagno: il ‘dettaglio’ che incanta tutti

Parliamo sicuramente di una delle più belle showgirl italiane che ci sono in circolazione. Ormai da anni è una vera e propria protagonista dei palcoscenici più importanti della televisione e, da anni, riceve complimenti sulle gambe. Altissime, mai con un po’ di cellulite. Insomma, impeccabili. Nei sogni di tanti uomini ma soprattutto tra i motivi d’invidia di tantissime donne. Beh, come si potrebbe affermare il contrario? E’ la realtà.

Da poco, Alessia è tornata a Le Iene e conduce il programma insieme a Nicola Savino. Una bella coppia, anche se c’è molta differenza in termini di centimetri. Alessia è altissima, Nicola un po’ meno. Ma questi sono dettagli. Insomma, insieme formano una bella coppia. Riescono ad intrattenere benissimo i telespettatori ed anche ad attirare l’attenzione. I servizi de Le Iene sono sempre molto interessanti, ma è comunque piacevole guardare Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ogni tanto. Anche un po’ per sdrammatizzare.

Alessia Marcuzzi in bagno: tutti notano quel dettaglio

La nota showgirl ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui la vediamo in bagno, tutta in tiro e di una bellezza sconvolgente. Non ci crederete, eppure, la maggior parte dei followers parlano sempre e solo delle sue gambe. Gli uomini desiderano e le donne invidiano, come detto. Camicia bianca, pantaloncino nero e tacchi abbinati.

Un gran bel pezzo di ragazza che forse si accingeva a scendere per una serata fuori. Prima, però, ha voluto salutare i suoi fans, facendo cadere l’attenzione anche sulla borsetta Marksandangels, il suo marchio. Borsetta rosso scuro che ha utilizzato per spezzare un po’ la monotonia del bianco e nero che aveva scelto per il suo outfit. La biondissima Alessia sa bene come attirare l’attenzione ed anche questa volta ci è riuscita. Possiamo solo complimentarci con lei per come riesce ad essere sempre ed incantevolmente in forma.

Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi 2019: tutto pronto

E’ tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Ormai, i fan della bella e bionda conduttrice non aspettano altro e… finalmente, il momento è arrivato. Ci saranno tanti vip sull’isola più spiata del mondo. E, soprattutto, ci sarà Alvin, l’inviato preferito di Alessia Marcuzzi che questa avrà un ruolo da ‘infiltrato’. Insomma, ne vedremo delle belle con la biondissima Alessia alla conduzione.