Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso, è duello tra loro: sorprendente scoop.

Il segreto dei canali Mediaset è sempre stata la sua capacità di innovare e di variare la sua proposta alla sua sterminata clientela. Questo discorso, a tal proposito, può coinvolgere anche queste due presentatrice, delle vere e proprio icone accanto ad un altro mostro sacro di questa rete, vale a dire Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dal settimanale Blogo, infatti, la produzione di Canale 5 starebbe valutando di togliere la prima serata del mercoledì all'”Isola dei Famosi“.

Va, infatti, trovato spazio per lo show serale di Barbara D’Urso, che dovrebbe partire a breve e che va ancora collocato in programmazione. Questo discorso, poi, vale anche per quanto riguarda “Amici” di Maria De Filippi e la prossima edizione del “Grande Fratello“.

La situazione, dunque, secondo Blogo sarebbe questa: se l’Isola dei Famosi dovesse viaggiare con il vento in poppa e registrare buoni ascolti, allora sarà confermata in prima serata al mercoledì sera. In caso contrario, invece, potrebbe essere spostata ad un altro giorno per fare spazio, in tal caso, allo show “Live – Non è la D’Urso” che è alle porte ma di cui non si conosce ancora nulla. Almeno non per vie ufficiali. Insomma, la prima serata di Canale 5 è un vero e proprio cantiere aperto.