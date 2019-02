Stasera in TV, Champions: Tottenham vs Borussia Dortmund e Ajax vs Real Madrid, come seguirle.

Dopo lo spettacolo di ieri offerto dalla gara tra la Roma ed il Porto e da quella tra il Manchester United ed il Paris Saint Germain, torna questa sera la Champions League con alcune partite da urlo. La coppia di gare in programma stasera, infatti, sono Tottenham vs Borussia Dortmund e Ajax vs Real Madrid. Si tratta di due gare valevoli per gli ottavi di finale di Champions e, in tal senso, lo spettacolo, al pari della tensione, sarà davvero ai massimi livelli.

L’equilibrio è molto più evidente in Tottenham vs Borussia Dortmund, mentre in Ajax vs Real il pronostico è, in maniera del tutto inevitabile, spostato dalla parte dei galacticos. Occhio, però, alla voglia di fare dei ragazzi terribili del tecnico di Erik ten Hag.

Stasera in TV, Champions: come seguire Ajax vs Real e Tottenham vs Borussia

Sono due sfide che promettono uno spettacolo di primissimo ordine e che però non potranno essere visibili in chiaro. Saranno, infatti, trasmesse in esclusiva sui canali di Sky Sport e di Sky Calcio. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00, ma già a partire dalle ore 20.00 ci sarà un ampio pre partita. Dopo il fischio finale, poi, sarà tempo di post match, con tanti contenuti esclusivi dalla Amsterdam Arena e da Wembley.