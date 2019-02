Chi è il marito di Alessia Marcuzzi: cosa sapere sull’uomo che ha sposato in segreto a Londra.

Questa sera all’Isola dei Famosi 2019 ritroviamo alla condizione Alessia Marcuzzi aiutata dal suoi opinionisti in studio Alba Parietti e Ala D’Eusanio. Su Alessia Marcuzzi ci sono però dei rumors inerenti la vita privata della Marcuzzi perché la donna si è sposata con Paolo Calabresi Marconi. In molti però non sanno chi sia e si chiedono quindi chi è il fortunato compagno di Alessia Marcuzzi.

Paolo Calabresi Marconi, chi è il marito di Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi ha portato all’altare Alessia Marcuzzi alcuni anni fa lui è un imprenditore e produttore televisivo proprietario della Buddy film una casa di produzione cinematografica specializzata nella realizzazione di spot pubblicitari. I due si sono incontrati qualche anno fa e sono convolati a giuste nozze il primo dicembre 2014 con una cerimonia privata e molto segreta che si è svolta nei pressi di Londra. Al matrimonio ovviamente erano presenti anche i figli della Marcuzzi: Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso nato dalla storia d’amore fra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi.

Alessia Marcuzzi, marito: “Mi ha attratto subito la sua sicurezza”

Oggi Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi vivono a Roma assieme ai figli e la loro storia d’amore è definita come una storia d’amore di maturità e consapevolezza. È questo Paolo per Alessia Marcuzzi un uomo stabile con cui trascorrere la vita intera e durante alcune interviste Alessia ha dichiarato che il suo carattere così spumeggiante viene tenuto perfettamente a bada da suo marito. Un uomo sicuro di sé che l’ha immediatamente attratta. Paolo non si spaventa dei suoi momenti magari di debolezza e riesce a starle accanto. Attualmente i due parlano di voler rimanere in quattro e di non allargare la famiglia. La Marcuzzi ha svelato che in un primo momento Paolo voleva un figlio ma poi ha capito le esigenze della conduttrice dell’Isola dei Famosi che voleva concentrarsi sui suoi figli. Allo stesso tempo però la Marcuzzi non chiude le porte perché il per il futuro non si sa mai!

