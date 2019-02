Stasera in Tv, mercoledì 13 febbraio: La Porta Rossa. Primo appuntamento della seconda stagione della serie noir di Carlo Lucarelli ricca di colpi di scena e di soluzioni. Vediamoli dettagliatamente.

Stasera, 13 febbraio, andrà in onda la prima puntata della serie noir “La porta rossa”. Proprio stasera, infatti, inizia la seconda stagione dell’amata serie di Rai Due. Poche settimane fa, dunque, sono terminate le repliche della prima stagione. La serie, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, è ambientata a Trieste. E si concentra, principalmente, sulle vicende del commissario Leonardo Cagliostro. Impegnato a risolvere il caso più difficile della sua vita. Ovvero scoprire chi l’ha ucciso. Il commissario, infatti, una volta ucciso, durante un’operazione di polizia in solitaria, rimane nel mondo terreno. Diventando una sorte di fantasma, con l’obiettivo di scoprire il suo assassino.

Stasera in Tv, mercoledì 13 febbraio: La Porta Rossa | Cast

Per la prima stagione della serie noir “La porta rossa” è stato scelto un cast d’eccezione. Che, a quanto pare, è stato confermato anche per la seconda stagione. Iniziamo, quindi, dai personaggi principali: Lino Guaciale, che interpreterà il ruolo del commissario Cagliostro; Gabriella Pession, nei panni di Anna, moglie di Leonardo e Valentina Romani, nel ruolo di Vanessa Rosic, nipote di Anna e l’unica a mettersi in contatto con Leonardo. Ma non solo. Tanti altri personaggi, seppure secondari, arricchiranno e renderanno unico l’intero cast. Parliamo, infatti, di Ettore Bassi, nei panni del magistrato Antonio Piras, nemico di Leonardi e da sempre invaghito di Anna; ed, infine, Fausto Maria Sciarappa, nel ruolo di Valerio Lorenzi, collega e migliore amico di Leonardo.

Stasera in Tv, mercoledì 13 febbraio: La Porta Rossa | Riassunto Prima Stagione

In attesa di gustarci nuovi episodi della seconda stagione de La Porta Rossa, ecco un breve riassunto di ciò che abbiamo visto nella prima stagione. Il commissario Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) è sposato con Anna (Gabriella Pession), magistrato della Procura di Trieste. Durante un’indagine ed, in particolare dopo una soffiata, il commissario si reca al Porto Vecchio per catturare il Messico, un narcotrafficante. Durante l’operazione, però, viene ucciso ma rimane in un limbo tra la vita terrena e l’al di là. Riuscendo a comunicare con i vivi tramite Vanessa (Valentina Romani). In realtà, nel corso della stagione si riesce a capire perché Leonardo non riesce ad oltrepassare. Deve salvare, infatti, sua moglie Anna da un’imminente pericolo. Proprio nell’ultimo episodio, infatti, viene a conoscenza che il suo assassino è il suo amico, il vicequestore Rambelli (Antonio Gerardi). Nonostante questo, però, non riesce a salvare sua moglie. La quale, dunque, viene sparata.

Ma scopriamo insieme le sorprendenti anticipazioni di questa prima puntata