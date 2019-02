Belen Rodriguez, San Valentino ‘lontano dal cuore’: “Mi manchi” tra i messaggi

Belen Rodriguez ha passato gli ultimi giorni nella sua terra natale, ovvero l’Argentina. La bella modella si è goduta momenti di puro relax tra mare, piscina e sole insieme alla sua fidata amica Milca Gili. Mentre dunque in Italia già da un po’ circolano voci sul suo riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino, Belen si è goduta splendidi momenti in amicizia lontano dal Bel Paese. In questi giorni l’argentina ha deliziato tutti i suoi followers con scatti in costume da bagno da mozzare il fiato. E’ oramai risaputo che la bellezza di Belen è apprezzata praticamente da tutti, lei ne è consapevole e ogni volta che può non perde occasione di mostrarsi in tutto il suo splendore. Come ha fatto poche ore fa con la sua ultima foto in costume da bagno.

Per guardare tutte le foto di Belen Rodriguez su Instagram CLICCA QUI

In questo scatto la Rodriguez è sdraiata in piscina a pancia in giù e non si può fare a meno di notare la bellezza delle curve del suo corpo. Sotto la foto, postata su Instagram, però i fan non hanno potuto fare a meno di notare un messaggio e a scriverlo non è stato il bel De Martino.

Per essere sempre aggiornato sul presunto nuovo ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez allora CLICCA QUI

Belen Rodriguez, le scrivono “Mi manchi”, ma non è Stefano

Lo scatto postato poche ore fa in piscina di Belen è stato molto apprezzato dai fan che hanno subito risposto positivamente inondando il post di like e commenti positivi. Tra i tanti commenti però uno in particolare ha stuzzicato l’attenzione dei seguaci della bella showgirl argentina. Un messaggio recita queste parole: “Mi manchi!”. Nessuno scandalo tranquilli, non è uno spasimante, né tanto meno l’ex marito Stefano De Martino. A scrivergli queste dolci parole è stata la sua cara amica Milca Gili che, fino a poche ore prima, era insieme a Belen in Argentina. Insomma Stefano può stare tranquillo!