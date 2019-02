Estrazione Million Day oggi 16 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Trna anche oggi, 16 febbraio, l’appuntamento quotidiano con la fantastica lotteria che è il Million Day. Si tratta, infatti, di una estrazione che offre a chi vuole concorrere la possibilità di portare a casa un milione di euro al giorno. Insomma, mica male, soprattutto considerando il fatto che il montepremi non viene diviso tra i fortunati vincitori dal momento che c’è un milione per ogni biglietto vincente. L’appuntamento, come al solito, è previsto alle ore 19.00 e noi, come da tradizione, vi offriremo una diretta dell’estrazione nella speranza di potervi portare buone notizie.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 16 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente: 11 32 21 50 41

Estrazione Million Day oggi 16 febbraio | Come si gioca

Per prendere parte a questa lotteria non dovrai fare altro che giocare un biglietto al costo di 1 €. Dovrai scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 e, a quel punto, dovrai iniziare ad incrociare le dita sperando nella buona sorte. Perché, al di là di tutto, servirà sempre la mano della dea bendata per portare vincite di questo tipo a casa.

Estrazione Million Day oggi 16 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, nel momento in cui approcci a questa lotteria di mettere sempre il divertimento ed il relax al primo posto per evitare di diventare schiavo, per così dire, del demone del gioco che rappresenta una insidia sempre costante per tutti coloro i quali si approcciano al mondo del gioco d’azzardo. Questa l’estrazione di ieri 15 febbraio.