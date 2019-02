Valeria Fabrizi, Vieni da Me: “Non tutti lo sanno, ma io ero la sua amante!”

Caterina Balivo ospita l’attrice Valeria Fabrizi e con lui fa il classico gioco della cassettiera.

Valeria Fabrizi è l’ospite nella puntata di oggi di Vieni da Me. Il programma di Caterina Balivo di Rai Uno, come sempre, tiene compagnia ai telespettatori nel primo pomeriggio. Nella cassettiera, il gioco cardine del programma, sono venuti fuori aspetti molti interessanti e divertenti della vita dell’amatissima attrice della fiction Che Dio ci Aiuti. Dagli esordi della sua carriera fino al suo passato sentimentale.

Valeria Fabrizi a Vieni da Me, il suo amore con Walter Chiari: “Era il mio principe azzurro”

Il primo ricordo che viene fuori dalla cassettiera è legato all’attore Walter Chiari: “Ho avuto una storia con Walter Chiari, avevo superato i 18 anni. Io mi sono proposta, lui aveva un certo pudore perché era amico di famiglia. Io lo vidi e dissi ‘lui sarà il mio principe azzurro’. Il nostro è stato un rapporto sotterraneo, non tutti lo sapevano. Dall’affetto si è passati all’amore. Divenni poi l’amante di Walter quando stava con Ava Gardner. Lui era un tipo che soffriva molto. Lui a San Valentino mi mandava sempre le mimose”. Su queste parole viene consegnato a Valeria un mazzo di mimose in ricordo di Walter Chiari, qui l’attrice non riesce a trattenere le lacrime. Poi il ricordo del suo passato e della madre in tempi di guerra: “Sono stata orfana di papà che in tempo di guerra venne fatto prigioniero, mia mamma mi parlava tanto di lui. Il mio babbo purtroppo l’ho visto soltanto due volte”. Poi il ricordo del suo primo lavoro: “Lavoravo al catasto, noi ragazze scrivevamo in bella calligrafia sui libri nuovi. Mi piaceva. con i soldi guadagnati la domenica compravo gli avanzi della pasticceria e li portavo a mia nonna. Poi ho iniziato a fare i fotoromanzi e lì ho iniziato a guadagnare di più”.

Valeria Fabrizi ricorda commossa il marito Tata Giacobetti

Infine il ricordo commosso dell’amato marito Tata Giacobetti che non c’è più, attraverso una chiave d’albergo: “La chiave dell’albergo mi ha fatto conoscere l’uomo della mia vita Tata Giacobetti. Eravamo insieme e dovevamo andare in hotel, ma era rimasta soltanto una camera da letto per due. Lui era molto sulle sue, mi ha rispettata e io l’ho apprezzato tanto. Ricordo che quella sera in hotel lui non ci provò con me, nel buio mi chiese di potermi tenere la mano. La mattina dopo ci siamo svegliati e lui mi disse che era stato tutta la notte sveglio a guardarmi”.