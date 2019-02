Alessia Marcuzzi, la foto manda in delirio i fan: le gambe sono da urlo

E’ senza ombra di dubbio una delle donne in senso assoluto più apprezzate in Italia. Complice anche la sua straordinaria simpatia ed il suo sorriso in grado di incantare tutti i telespettatori, raccoglie ormai da tanti anni applausi e consensi televisivi. E’ in corso, a tal proposito, l’ennesima stagione del programma “L’Isola dei Famosi” che la vede ancora protagonista in conduzione.

Tutto il successo televisivo ha dei riflessi, in maniera del tutto inevitabile, anche sui social network. Su Instagram, ad esempio, è una vera e propria star e lì ha condiviso nelle ultime ore una foto da urlo che avrà fatto piacere a tutti gli uomini. Fatta eccezione, forse, per suo marito.

Alessia Marcuzzi, gambe da urlo su Instagram

Nella foto in questione si vede la bellissima bionda in posa nel backstage dell’ultima puntata, in ordine cronologico, del format “L’Isola dei Famosi”. A risaltare è certamente la gonna che esalta la bellezza delle sue gambe, uno degli elementi che maggiormente la rendono ammirata. Ovviamente la foto, complice i suoi 4 milioni di seguaci, ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di “mi piace” e di apprezzamenti.