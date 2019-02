Belen Rodriguez in costume e bagnata, si vede tutto: fan sbalorditi

Le foto della Belen per antonomasia in costume fanno sempre molto in fretta il giro del web. Di recente, infatti, ha condiviso diverse volte dei suoi scatti in tenuta estiva, per così dire, che hanno riscosso in maniera inevitabile un successo sempre da urlo. Non ha fatto eccezione nemmeno la sua ultima storia in cui la si vede, per l’appunto, in costume sdraiata nell’acqua e, di conseguenza, per ovvie ragioni, completamente bagnata.

Con un seguito, infatti, superiore agli otto milioni di seguaci, infatti, e con una simile bellezza da mostrare a tanti uomini in giro su Instagram, è inevitabile che ciò avvenga. Anche con delle storie, con le quali non è possibile conoscere quelle che sono le reazioni degli utenti.

Belen Rodriguez in costume e tutta bagnata

Nella foto in questione la si vede sdraiata lì dove il livello dell’acqua è più basso ed ha i capelli completamente bagnati. In virtù di ciò, in maniera quasi del tutto inevitabile si è alzata la temperatura dei suoi fan, che nei prossimi giorni avranno, dunque, per così dire, un motivo in più per non perdersi nemmeno una storia della bellissima modella argentina, che non a caso continua ad aumentare il numero di seguaci su Instagram.