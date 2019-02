Stasera in Tv, venerdì 15 febbraio: Sanremo Young. Primo appuntamento con il talent condotto da Antonella Clerici. Scopriamo tutti i dettagli

Stasera, 15 febbraio, andrà in onda il primo appuntamento del talent Sanremo Young. Giunto alla sua seconda edizione, lo show quest’anno andrà in onda fino al 15 marzo. La base del programma è rimasta totalmente invariata. Così come l’anno scorso, infatti, ci saranno 20 ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, che si sfideranno sulle canzoni più famose dei Festival di Sanremo precedenti. L’esibizione e il lavoro dei giovani concorrenti verrà valutata da una giuria, soprannominata “academy”, composta da 10 giurati provenienti dal mondo della musica o dal Festival di Sanremo. Il voto dei giudici, unito a quello del pubblico da casa, determina una classifica finale al termine di ogni puntata, decretando, poi, il vincitore. C’è una novità pazzesca per questa seconda edizione. Il vincitore del reality, infatti, avrà la possibilità di partecipare direttamente a Sanremo Giovani 2020. Scopriamo insieme, nella pagina seguente, tutti i dettagli riguardo il cast, giuria ed ospiti.

