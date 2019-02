La spazzola è un oggetto usato frequentemente per pettinare i capelli. È necessario pulirla periodicamente essendo uno strumento che va a contatto con il cuoio capelluto.

La luminosità e la morbidezza dei capelli dipendono da alcuni fattori: maschere idratanti, balsamo ed altri prodotti contribuiscono alla cura della cute. Un altro fattore fondamentale è la pulizia della spazzola usata per pettinarsi. Essendo uno strumento utilizzato per l’ordine e per la pulizia dei capelli, se risulta sporco si avrà l’effetto opposto. Per questo motivo la pulizia della spazzola o del pettine è un lavoro che va svolto con regolarità e cura. Esiste un metodo molto semplice ed efficace.

Come pulire spazzole e pettini: il trucco fai da te

La pulizia dei nostri capelli dipende anche dalle spazzole o dai pettini che si usano per pettinarsi. Rimuovere capelli in eccesso non è l’unico procedimento da fare per pulire la propria spazzola: al suo interno si annodano regolarmente forfora, polvere ed anche l’unto dei capelli. Per questo motivo la sua pulizia è una pratica che va eseguita frequentemente per avere una piega duratura e capelli puliti più a lungo.

Per avere una spazzola pulita ed igienizzata servono solo due ingredienti: bicarbonato di sodio e shampoo. Una volta rimediati i due prodotti, bisognerà solo immergere la spazzola o il pettine in una ciotola contenente acqua calda, aggiungerci 2-3 cucchiaini di bicarbonato di sodio ed un po’ di shampoo. Il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale che vanta benefici utili per la pulizia di oggetti e per l’igiene personale. Prima di effettuare questa operazione, è necessario rimuovere dalla spazzola o dal pettine tutti i residui di capelli e la polvere in evidenza. Per avere un risultato perfetto è necessario lasciare in ammollo la spazzola o il pettine per almeno un’ora. Subito dopo basterà risciacquarla sotto l’acqua corrente ed asciugarla poi con cura. Questo appena svelato è il metodo più semplice ed efficace per avere spazzola o pettine sempre pulite!