Da quando Soleil Sorge è sbarcata nel reality l’Isola dei Famosi, i riflettori sono tutti puntati su di lei. La ragazza, infatti, ha fin da subito creato nuove dinamiche all’interno del gioco, dando nuova luce al programma

Poco più di una settimana fa, la bella Soleil Sorge, già nota al mondo del gossip per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è approdata in Honduras pronta a mettersi in gioco nel reality L’isola dei Famosi. La concorrente si è subito distinta per la sua grinta e il suo caratterino creando non poche dinamiche all’interno del gruppo. Soleil aveva già dato prova di essere un personaggio forte e sicuro di sé, capace di creare scompiglio. Già nella seconda edizione del Grande Fratello Vip, pur non essendo parte del cast, ha fatto parlare molto di sé in quanto fidanzata di Luca Onestini che ai tempi faceva parte dei concorrenti del reality. Proprio mentre il suo Luca era recluso nella casa di Cinecittà, Soleil tradì il compagno con Marco Cartesegna che durante il programma Uomini e Donne si contendeva con Onestini proprio la bella Soleil.

Approdata in Honduras Soleil non tarda a sganciare le sue armi di seduzione e pare abbia conquistato il cuore del bel Jeremias Rodriguez, che tra l’altro è stato anche tra i concorrenti della stessa edizione del GF Vip di Luca. Il filo continua dunque a intrecciarsi e anche stavolta per mano della nostra Soleil.

Isola dei famosi, Soleil Sorge: in “missione” per l’agenzia?

Senz’ombra di dubbio l’arrivo di Soleil ha ridato linfa nuova al programma che stava pian piano andando alla deriva. Proprio nelle ultime ore, però, il sito Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba sulla ragazza. Il sito, infatti, riporta che l’ex fidanzata di Onestini ha una vera e propria missione imposta della sua agenzia, quella cioè di creare dinamiche e scompiglio all’interno del gruppo, fomentando innanzitutto gli ormoni di Stefano Bettarini (suo compagno di agenzia) e di Jeremias. Una Soleil quindi mossa dall’alto come un burattino dalla sua agenzia. Tutto ciò corrisponderà al vero? Vedremo in futuro come si evolveranno le cose nel reality. Una cosa è certa, Soleil continuerà a far parlare di sé ancora per molto.