Stasera in Tv, prosegue l’appuntamento con C’è Posta per Te. Si prevede una puntata ricca di ospiti eccezionali. Scopriamo chi sono

Stasera, 16 febbraio, prosegue l’appuntamento con lo show “C’è Posta per Te”. Sono anni, ormai, che Maria De Filippi incanta gli italiani con questo programma. Complici tale traguardo, oltre che la bravura della padrona di casa, i continui ospiti che, di settimana in settimana, si alternano nello studio televisivo. Proprio nelle settimane scorse, infatti, abbiamo assistito alle sorprese di Claudio Amendola, Wanda Nara e Mauro Icardi. A cosa assisteremo stasera? Beh, vi anticipiamo che, come sempre, la De Filippi ha deciso di stupirci. Ma vediamo nel dettaglio gli ospiti di stasera.

Stasera in Tv, sabato 16 febbraio: C’è posta per Te | Curiosità

Non avete mai seguito una puntata di C’è Posta per Te? E soprattutto non sapete come si svolge il programma? Ve lo spieghiamo immediatamente. Gli ospiti di Maria De Filippi sono invitati a sedersi sul divanetto. E a vedere come si svolge la consegna della busta alla persona da loro invitata. Se la persona invitata dovesse accettare l’invito, una volta arrivata in studio, dovrà decidere il da farsi: far parlare colui che l’ha invitata e aprire la busta o richiuderla. Tutte le persone chiamano il programma per poter riconciliarsi con una persona cara. Ma non solo. Tantissime, infatti, sono le storie di un regalo. E naturalmente con il termine regalo, intendiamo una personaggio televisivo. Scopriamo, quindi, chi saranno gli ospiti di stasera