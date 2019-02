Uomini e Donne, Teresa Langella sceglie Andrea Dal Corso: la risposta di lui gela tutti

Il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne è giunto al termine. Ieri sera, infatti, è andata in onda, in prima serata, la sua scelta. Anche se bisogna ammettere che è stata una scelta completamente diversa dal solito. Tutti gli appassionati del programma, infatti, sono abituati a quella tradizionale: poltrone rosse in studio e petali. Questa volta, però, Maria De Filippi ha voluto stupire un po’ tutti. Organizzando tutto nei minimi dettagli. Come svelato, infatti, in un recente articolo, la napoletana, prima di compiere la sua scelta, ha avuto la possibilità di trascorrere 2 giorni con i suoi corteggiatori in una villa. Solo alla loro fine, avrebbe potuto compiere la sua scelta in un castello medievale con tutti i suoi parenti ed amici.

Uomini e Donne, Teresa sceglie Andrea: la risposta di lui gela tutti

E così, alla fine dei suoi giorni in villa, Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso. E, come prevedeva la nuova formula del programma, lo ha atteso nel castello insieme ai suoi parenti ed amici. Tutti speravano ma, soprattutto, che fosse un si. Dal momento che Andrea, nell’ultimo periodo ma anche in villa, aveva mostrato chiaramente i suoi sentimenti. Scatti di gelosia, litigi, discussioni. Insomma, tutto faceva presagire ad un lieto fine. Purtroppo per lei, però, non è andata così. Andrea, infatti, non si è presentato al castello. Ciò che ha sorpreso tutti, però, il gesto compiuto dal veronese. Andrea, infatti, ha voluto chiacchierare con il padre di Teresa. Spiegando i reali motivi del suo rifiuto. “Le sue aspettative non coincidevano con i miei reali sentimenti”, dichiara il Dal Corso. E, poi, continua: “Io avrei fatto le cose più con calma. Invece qui si parla già di sposarsi e mettere su famiglia”. Insomma, le sue parole sono state davvero una doccia fredda.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso rifiuta Teresa Langella: la reazione della napoletana è da brividi

Dopo aver ricevuto un rifiuto da parte di Andrea Dal Corso, Teresa Langella si sfoga con la redazione. La napoletana, infatti, non riesce a capire i reali motivi del ragazzo. “Non ha mai provato niente. Non si gioca con i sentimenti. Fa molto male”, dichiara Teresa visibilmente provato dall’accaduto. Diciamocela tutta, nessuno si aspettava una risposta negativa dal ragazzo. Tutto sembrava andasse nei migliori dei modi. Purtroppo non è stato così. D’altro canto, però, Teresa è una ragazza giovane, bella e solare. Sicuro riuscirà a trovare l’amore che lei tanto desiderava.