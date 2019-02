Uomini e Donne, dediche per Teresa Langella dopo la scelta andata male

Ha fatto discutere e non poco la scelta, tanto attesa quanto per molti deludente, che ha fatto ieri sera la ormai ex tronista. Ha, infatti, deciso di scegliere per Andrea Del Corso che, però, non solo le ha rifilato un secco “no”, ma ha addirittura chiesto di venir meno, per così dire, al regolamento. Il ragazzo ha, infatti, deciso di comunicare la sua decisione non direttamente a Teresa quanto, piuttosto, a suo padre. Che, poi, con il cuore in mano, ha dovuto dare la brutta notizia alla figlia.

Insomma, non è stata una storia senza colpi di scena, per usare un eufemismo ed in maniera inevitabile sono arrivate delle reazioni sui social. Da parte degli utenti, per così dire, comuni, ma anche da parte di ex corteggiatori.

Uomini e Donne, reazioni e dediche dopo la scelta di Teresa

Di seguito, per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere alcune tra le dediche ed i pensieri che alcuni utenti di Instagram hanno indirizzato a Teresa Langella dopo la sua scelta. Con qualche commento anche arrivato da parte di ex corteggiatori.