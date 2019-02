Il Divino Otelma proprio questa domenica è stato ospite in diretta nel programma del pomeriggio di Canale 5, Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso.

Nell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, noto programma tv e reality che va in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi, ci sono state numerose polemiche in merito all’andamento del programma e agli addii anticipati di molti protagonisti, ovvero i naufraghi VIP che popolano l’isola sperduta in cui si gira il reality Mediaset. Uno di questi è il Divino Otelma, il quale è stato protagonista di uno spiacevole episodio accaduto durante una delle tante prove in esterna che i naufraghi e protagonisti dell’Isola dei Famosi devono effettuare per poter ricevere premi e bonus da sfruttare poi durante la settimana da passare sull’isola.

LEGGI ANCHE –> Paola Caruso, Domenica Live: Chi è il padre del figlio che porta in grembo? La rivelazione in diretta tv

Il Divino Otelma proprio questa domenica è stato ospite in diretta nel programma del pomeriggio di Canale 5, Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. Come di consueto infatti il programma di Canale 5 ospita i concorrenti che vengono eliminati o che si ritirano dai reality che vanno in onda sulle reti Mediaset. Il Divino Otelma ha concesso un’intervista quindi a Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live dove si è però lasciato andare a svariate polemiche contro la produzione dell’Isola dei Famosi, rea di averlo lasciato allo sbando dopo il taglio alla testa che lo ha costretto al ritiro dal programma. A sua detta infatti, la produzione non gli ha permesso di mettersi in contatto con sua sorella, cosa che l’ha spinto a scrivere una lettera indirizzata agli autori del programma che è stata poi portata in diretta e letta dallo stesso Divino Otelma.

Divino Otelma dopo l’Isola 2019: ecco cosa è successo

Queste le dichiarazioni del Divino Otelma rilasciate a Domenica Live condotto da Barbara D’Urso: “La lettera è stata scritta da noi. Se mai dovesse capitarci una situazione del genere, ne scriveremo un’altra. L’abbiamo scritta per una serie di ragioni, per come siamo stati tratti sin dall’inizio. Ci è stato impedito di comunicare con nostra sorella, ma noi non eravamo più concorrenti dell’Isola dei Famosi in quelle condizioni. Discorso chiuso. Dopo nove punti alla testa, dovevamo aspettare rinchiusi in un posto squallido senza sapere per quanto tempo avremmo dovuto aspettare”.

Per rimanere sempre aggiornato in tempo reale sulle storie dei protagonisti di Domenica Live e Pomeriggio Cinque CLICCA QUI