Elena Santarelli parla del tumore del figlio: non è facile accompagnarlo a fare terapia.

Elena Santarelli, ex soubrette e showgirl, ha raccontato a La Vita in Diretta, come la lotta contro il tumore che ha colpito sul figlio Giacomo non sia sempre facile da affrontare, nonostante lei cerchi di camuffare il più possibile i suoi sentimenti.

Elena Santarelli: La Vita in Diretta, il tumore del figlio

In occasione della giornata mondiale contro i tumori infantili, Elena Santarelli è stata ospite de La Vita in Diretta e ha raccontato del tumore cerebrale di suo figlio Giacomo che ha solo 8 anni. La Santarelli ha così spiegato che vivere una situazione del genere non è facile perché, per quanta forza di volontà ci si metta e quanta grinta si impieghi ogni giorno, scontrarsi con questa triste realtà della malattia del figlio è complicato.

Santarelli: “Non è facile portarlo a fare terapia”

Il piccolo Giacomo sta infatti combattendo da circa un anno contro il tumore e la mamma, ospite a La vita in diretta ha raccontato che non è facile accompagnare il figlio a fare le terapie per sconfiggere questo tumore. Elena non ha nascosto che, ogni volta, dentro di lei, c’è una forte paura. All’inizio la situazione era quasi gigantesca, tendente all’inaffrontabile, come se davanti a lei – continua alla Santarelli a La vita in diretta – ci fosse un vortice che non ti permette più di respirare. Una volta però superati questi attimi di panico totale la Santarelli deciso di darsi da fare.

Elena Santarelli e il progetto Heal

Attivarsi a livello sociale per tutte quelle persone che erano sullo stesso cammino e per tutti coloro che stavano affrontando le difficoltà di suo figlio Giacomo: “I bambini non dovrebbero mai affrontare questo percorso perché non è facile vedere piccoli, grandi, adolescenti… attaccate da una flebo senza capelli per combattere il tumore con la chemioterapia”. Per la Santarelli affrontare tutto questo è stato un lavoro interiore molto che la donna sta affrontando comunque da vera signora. Ricordiamo inoltre che Elena Santarelli è anche madrina del progetto Heal una ONLUS che si adopera ogni giorno nella storia della ricerca contro il tumore cerebrale in età pediatrica.

