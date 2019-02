Instagram Belen risponde ai commenti cattivi di un follower e la sua frase scatena i fan.

Belen Rodriguez come sappiamo, aggiorna i suoi fan tramite la pagina Instagram con foto e video che la ritraggono in momenti diversi della sua giornata. Da poco Belen ha così pubblicato un video, accompagnato da una canzone, in cui mostra il suo viso sorridente, mentre gioca con i capelli e i suoi occhi felici. Un video semplice come tanti altri eppure questa volta tra i commenti non ci sono state soltanto parole positive, ma anche qualcuna negativa la showgirl argentina ha deciso questa volta di rispondere e ha letteralmente zittito l’hater.

Belen risponde agli haters e le sue parole sono perfette

Nei commenti di Instagram, accanto al video di Belen Rodriguez, si legge un commento di un hater che scrive: “Sei di un egocentrismo unico. Ma quando cresci? Nemmeno mia figlia di 16 anni fa dei video così stupidi, ma in fondo è tutta questione di intelligenza”. Nessun insulto, ma frasi piuttosto forti. Immediatamente i fan si sono scagliati contro il commento di questa donna, ma alla fine è intervenuta anche la Rodriguez stessa che ha dichiarato che quando le persone parlano così si tratta di una sorta di richiesta di aiuto e una ricerca di attenzione. Allo stesso tempo però Belen non si è risparmiata e ha anche scritto: “E’ vero, è tutta una questione di intelligenza, sono d’accordo, nel saper osservare. Non ti sto facendo vedere le t**** che mi andrebbe bene lo stesso, ma ti sto facendo vedere i miei occhi sereni che dicono un sacco di cose, raccontano le mie storie. Yi sorridono in camera lenta così ti dura ancora di più l’energia spettacolare che sprigiona un sorriso e poi mi coccolo i capelli perché bisogna imparare a volersi bene a farci delle carezze da sole, e questo più o meno è quanto. Ti abbraccio forte forte e ti auguro tante cose belle, soprattutto emozioni forti”. Una risposta che ha letteralmente zittito tutti gli altri commenti negativi accanto a questa foto!

