Champions League streaming: come seguire le gare di stasera, no roja directa

Dopo la fine della 24a giornata di Serie A, torna questa sera l’appuntamento con la più grande competizione calcistica a livello mondiale, vale a dire la UEFA Champions League. C’è tanta attesa per le gare di questa sera. In programma, infatti, due autentici big match. Si tratta del testa a testa tra il Liverpool ed il Bayern Monaco e quello che vedrà invece fronteggiarsi l’Olympique Lione ed il Barcellona. In campo, dunque, tante squadre dalla grande tradizione e che, soprattutto per quanto riguarda Liverpool e Barça, sono tra le favorite per la vittoria finale.

Si tratta di partite sempre molto belle da seguire dal momento che in campo c’è praticamente l’eccellenza in senso assoluto del mondo del calcio. Andiamo a vedere, dunque, proprio per questo motivo dove seguire questi big match.

Champions League in streaming ed in televisione

Le gare di questa competizione saranno trasmesse, come al solito, in esclusiva sui canali di Sky Sport. Nessuna delle due gare verrà trasmessa in chiaro e, inoltre, fai attenzione ad un aspetto per niente di secondo conto. Se non sarai a casa o, in generale, non potrai seguire le gare in questione per televisione, ricorda che potrai seguirle anche dal tuo smartphone in streaming grazie alla fantastica app di Sky Go. Insomma, hai tutto per non perderti queste due gare da brividi!