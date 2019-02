Nadia Toffa, arrivano parole che fanno davvero male: “Pure mia mamma sta combattendo contro questa malattia”

Nadia Toffa ha instaurato ormai un rapporto veramente sensazionale con i suoi fans su Instagram. Le tengono compagnia e viceversa. Tutti sono sempre lì a commentare le sue foto con messaggi d’affetto. Ma spesso si ritrovano su Instagram, ai post di Nadia, anche solo per scambiare qualche chiacchiera, come da buoni amici.

Eppure, pare che nella maggior parte dei casi Nadia non conosca queste persone. Anzi, per meglio dire, le conosca soltanto tramite ciò che le scrivono. Amici virtuali, se così li possiamo chiamare. Comunque sia: amici. Perché è così che Nadia li definisce.

Il messaggio doloroso per Nadia Toffa: “Anche mia mamma sta combattendo”

“Buongiorno ragazzi prodigiosi!Stasera esco con amiche per brindisi intimo prenatalizio. Stavo scegliendo cosa mettere per far divertire la mia mamma. Prove a raffica perché le mette tanta allegria, soprattutto farmi foto (è anche bravissima) stasera Solo donne. Ogni tanto ci sta. Che dite? Voi che fate stasera ? Buona giornata intanto , godetevela al massimo”. Queste le parole che usa Nadia Toffa per parlare della serata che la aspetta. “Ragazzi prodigiosi”, chiama così i suoi followers. E poi parla di una serata tra sole donne tra cui anche la sua mamma.

Così, una follower risponde: “Le mamme sono prodigiose. La mia sta combattendo la tua stessa lotta. Io stasera sto a casetta. Divertiti e ti auguro tanta tanta tanta serenità”. Un messaggio doloroso, in effetti, anche se pieno di speranza e positività. Già, perché queste battaglie bisogna affrontarle proprio così. Non c’è altro modo. Con questo scambio di messaggi, Nadia Toffa si rende conto che non è la sola ad essere messa alla prova. Purtroppo, ci sono tante altre persone che stanno ‘combattendo la sua stessa lotta’, come dice la sua follower nel messaggio. Parole che se, da un lato, potrebbero rincuorarla, dall’altro le fanno capire che il suo è purtroppo un male molto diffuso. E questo, di sicuro, non le farà piacere.

