Belen Rodriguez replica a Roberto Cavalli, risposta davvero dura

Di recente aveva fatto discutere e non poco il commento a dir poco velenoso rilasciato da Roberto Cavalli sotto un post di Belen Rodriguez. Questo il testo “incriminato”: “Sei una bella donna… Incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida… sono finiti i tempi della farfallina!” Insomma, parole non proprio da gentiluomo quelle usate dal noto stilista e che hanno dato fastidio davvero a tanti.

Fino a questo momento la bellissima showgirl aveva preferito il silenzio per non gettare ancora più benzina sul fuoco. Nella notte, però, non ha più resistito ed ha replicato con delle parole molto precise, puntuali e coperte da un cosiddetto velo di sospetto.

Belen Rodriguez replica a Roberto Cavalli

La risposta a quelle accuse a dir poco dure è arrivata, da parte della modella argentina, tramite una storia su Instagram. Ecco la frase in questione: “Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”. Insomma, non viene fatto un riferimento esplicito alla persona a cui è indirizzato questo messaggio. Ma il destinatario, per tempistica e parole usate pare non poter essere altri che lo stilista Roberto Cavalli. Speriamo che sia l’ultimo capitolo di questa polemica davvero fuori luogo.