I Maneskin sono la band che ha ottenuto maggior successo una volta uscita X Factor. Nonostante non fossero stati loro a trionfare nell’edizione 2017, la band capitanata da Damiano sta ottenendo una serie di successi incredibili. L’altra dimensione, il brano dei Maneskin appena uscito, è stato certificato da poco disco d’oro e l’album al cui interno troviamo proprio questa canzone, Il ballo della vita, ha ottenuto oltre 115 milioni di views e doppio disco di platino. Il disco ha debuttato al numero uno della classifica Fimi al top, con 4 singoli in top ten. All’interno del disco troviamo anche canzoni come Morirò da Re, Torna a casa. Tutti i singoli si sono piazzati benissimo nelle classifiche, ma quelli italiani sono riusciti anche a raggiungere la prima posizione su iTunes Apple Music.

Leggi anche: Damiano dei Maneskin e quel commento di Belen su Instagram

Canzoni Maneskin: Marlena e Tour 2019

Intanto il 6 febbraio 2019 da Barcellona è cominciato il primo tour europeo dei Maneskin che arriverà anche in Spagna, Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania e Belgio presentando al pubblico il loro nuovo disco Il Ballo della Vita. Tante sono le date dei concerti già andate sold out come Parigi, Londra, Monaco, Lugano e Amburgo. Qui la location prescelta è stata modificata proprio per andare incontro alla grande richiesta di biglietti. Dopo questa prima fase i tour in Europa, i Maneskin arriveranno in concerto in Italia dal 7 marzo dal vivo. Ecco tutte le date che non possiamo perderci.

Tour Europeo Maneskin 2019: i live da non perdersi

Mercoledì 6 febbraio – Spagna, Barcellona @Razzmataz

Giovedì 7 febbraio – Spagna, Madrid @Cool Stage

Sabato 9 febbraio – Francia, Parigi @Café De La Danse – SOLD OUT

Martedì 12 febbraio – Svizzera, Zurigo @Kaufleuten

Mercoledì 13 febbraio – Svizzera, Berna @Bierhübel

Venerdì 15 febbraio – Germania, Amburgo @ Nochtspeicher – NUOVA VENUE

Domenica 17 febbraio – Germania, Stuttgart @Schräglage

Martedì 19 febbraio – Belgio, Bruxelles @Le Madeleine

Venerdì 22 febbraio – Inghilterra, Londra @Oslo – SOLD OUT

Domenica 24 febbraio – Inghilterra, Londra @ – NUOVA DATA

Mercoledì 27 febbraio – Germania, Monaco @Backstage Club – SOLD OUT

Giovedì 28 febbraio – Svizzera, Lugano @Palazzo dei Congressi – SOLD OUT

Venerdì 1 marzo – Svizzera, Lugano @Palazzo dei Congressi – NUOVA DATA

Tour Maneskin 2019: le date in Italia

Giovedì 7 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Venerdì 8 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 12 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Mercoledì 13 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Venerdì 15 marzo 2019 || Fontaneto d’Agogna (NO) @ Phenomenon – SOLD OUT

Sabato 16 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 18 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 22 marzo 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Domenica 24 marzo 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 27 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 28 marzo 2019 || Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Sabato 30 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Martedì 2 aprile 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Sabato 6 aprile 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 9 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 10 aprile 2019 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Domenica 9 giugno 2019 || Treviso @ Home presenta Core Festival c/o Area Dogana

Domenica 23 giugno || Roma @Cavea dell’Auditorium

Sabato 6 luglio 2019 || Barolo (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Colbert

Venerdì 19 luglio 2019 || Lucca @ Lucca Summer Festival c/o Piazza Napoleone

Sabato 27 luglio 2019 || Bellinzona @ Castle On Air c/o Castelgrande

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su “Uomini e Donne”, con un riferimento specifico particolare sulla Galgani ed in generale al trono Over, allora CLICCA QUI!