È stato chiesto a Chiara Biasi se si stia frequentando con Andrea Damante, la sua risposta è stata secca.

La bellissima modella e fashion blogger, Chiara Biasi, è stata fermata da Tabloid per le strade di Milano e le è stato chiesto del suo flirt con il Dj ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. La risposta di Chiara è stata secca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Chiara Biasi attacco durissimo alle ragazze di Uomini e donne (e non solo)

Flirt con Damante? La risposta di Chiara Biasi

Chiara Biasi per le vie di Milano è stata fermata da Tabloid e le è stato chiesto di rivelare qualcosa sul suo flirt con Andrea Damante. “Il flirt con Damante?”, è stata la domanda. La giovane milanese è stata presa in contropiede mentre camminava di fretta ed ha risposto con un secco “no”. Pare quindi che tra i due non ci sia niente di concreto.

Più volte sono stati visti insieme: girano sul web alcuni scatti dei due a Milano avvistati nella famosa discoteca di Milano, Volt, mentre chiacchieravano. Altri avvistamenti fuori un altro locale.

Chiara Biasi e Andrea Damante non ne hanno mai parlato esplicitamente, non si è mai visto un bacio o una coccola, ma se sono stati colti più volte insieme, un motivo ci sarà!

LEGGI ANCHE —> Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis: ha un nuovo amore, svelato il nome della donna

La nota fashion blogger è stata fidanzata con alcuni volti “noti”, tra cui Oscar Branzani, anche lui ex tronista di Uomini e Donne. In passato si parlò anche di un flirt con Marco Borriello, anche se non arrivò mai conferma. L’ultima sua storia, finita l’anno scorso, è stata con il calciatore Simone Zaza.

Per ulteriori news su Chiara Biasi, Andrea Damante, Simone Zaza e le loro vite private–> CLICCA QUI