Uomini e Donne, Angela Nasti fa il suo esordio e subito partono le risate per un’imitazione che rischia tuttavia una sorta di piccolo incidente diplomatico.

È partita una nuova rotazione di tronisti e corteggiatori per il famoso e seguitissimo programma pomeridiano di Canale 5, che dopo le polemiche legate a quanto accaduto con la tronista Teresa Langella e il rifiuto del ragazzo che aveva scelto, vede una nuova ragazza napoletana sul trono a presenziare tra le fila del programma condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Angela Nasti che ha fatto il suo esordio nel dating show di Uomini e Donne rischiando però una sorta di piccolo incidente diplomatico. Partiamo però dal principio. Chi è Angela Nasti? Si tratta della sorella della più nota e famosa Chiara, influencer ed ex naufraga dell’Isola Dei Famosi.

Uomini e Donne, Angela Nasti fa il suo esordio imitando Belén

Dicevamo però come sia stato sfiorato l’incidente diplomatico. Infatti Angela Nasti è stata invitata da Maria De Filippi, per stemperare la tensione della prima puntata, a cimentarsi in un’imitazione di Belen Rodriguez. Senza farlo volontariamente però la 19enne ha scelto proprio di replicare la famosa frase pronunciata dalla Rodriguez subito dopo la nascita di Santiago, uno sfottò che fece infuriare Barbara D’Urso nei suoi programmi come Domenica Live o Pomeriggio 5.

Essendo molto agitata, Angela Nasti non è riuscito a ragionare in maniera lucida ed a scegliere con accuratezza il contenuto delle parole che avrebbe detto durante l’imitazione. Appena Maria De Filippi le ha dato la parola, infatti, la frase scelta per imitare Belen è quella pronunciata nel 2013 quando la showgirl prese in giro Barbara D’Urso utilizzando l’educazione del figlio Santiago come argomento: “Sapete cosa faccio quando mio figlio piange? Invece di dirgli ‘chiamo l’uomo nero’ io gli dico: ‘se ti comporti male chiamo la zia D’Urso!’ e lui si zittisce, subito”. Immediatamente in studio è calato il gelo.

