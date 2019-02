Vanessa Incontrada ha ricordato e raccontato una parentesi dolorosa della sua vita ai tempi del programma Dance, Dance, Dance.

La bellissima modella e attrice, ai tempi del programma Dance Dance Dance dove lei era un giudice, ricordò davanti alle telecamere del talent un episodio del passato che l’ha piuttosto segnata. Un messaggio importante che voleva inviare a tutti i suoi spettatori. Per anni ha sopportato giudizi di persone che si sentiva in diritto di giudicare il suo corpo, solo sulla base del fatto che si trattasse di un personaggio famoso. L’ex modella spagnola si riferiva ad un momento particolare della sua vita, quando era incinta del suo primo figlio.

LEGGI ANCHE –> Icardi, clamoroso botta e risposta con la sorella: “Vai a lavorare”

Vanessa Incontrada, doloroso retroscena sulla sua vita: è stata dura

Nel periodo della sua prima gravidanza, l’attrice ha visto e sentito circolare giudizi e pettegolezzi su di lei poco comprensivi. In particolare ne ricorda e comunica uno che la ferì profondamente: “La vita mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista fisico. Tutto è successo quando sono rimasta incinta, perché ho preso tanti chili. Mi avevano fatto una foto e hanno scritto un titolo che non scorderò mai: “Vanessa la balena”. Sembrava quasi avessi commesso un peccato. Come se avessi ammazzato qualcuno. Per me è un argomento delicato. Perché non capisco.” Quel periodo lo descrive con difficoltà lo ricorda con molto rammarico. La cosa però sulla quale rimugina di più è di non avere alcuna foto di quel periodo: “La cosa che mi dispiace di più è che non ho nemmeno una foto di quando mio figlio era dentro di me. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Non di quello che mi dicevano. Di quello non mi frega un ca**o. Mi avevano talmente attaccato che mi dicevo: Ma c’è qualcosa che non va in me?”. Conclude il pensiero consigliando alle donne che vivono la sua stessa condizione di non lasciarsi sopraffare dai commenti dicendo: “Un consiglio che do a tutti coloro che ci guardano è di lottare per quello in cui credete e per ciò che volete, di non scoraggiarvi, soprattutto per quello che vi dicono gli altri. Avrò anche la cellulite, ma continuo a stare sul palco”.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle news e il gossip del momento

–> CLICCA QUI