Hellas Verona – Salernitana Serie B | DIRETTA Streaming gratis

Questa sera avremo Hellas Verona – Salernitana nel programma delle partite che ci offre la Serie B. Potremo guardare la partita comodamente in diretta streaming gratis. A partire dalle ore 21.00, infatti, ci sarà il collegamento su DAZN. Per i nuovi clienti, infatti, la piattaforma Web offre la possibilità di guardare la partite gratis in streaming per il primo mese. Poi, ovviamente, ci sarà l’opzione che prevede il rinnovo dell’abbonamento. Questo tuttavia, si può decidere con calma.

Sarà possibile vederla gratis in streaming su DAZN per gli utenti che ancora non hanno sottoscritto un abbonamento con la società. Si tratta di un interessante match di Serie B tra due squadre che hanno mosso più o meno gli stessi passi in campionato.

L’Hellas Verona, allenato da Fabio Grosso, ha cominciato questo campionato con l’ambizione di terminarlo tra le prime posizioni, convinto di poter raggiungere facilmente la promozione in Serie A. Non è andata precisamente così, tuttavia, infatti adesso la squadra si ritrova a dover combattere la zona play-off. Un po’ meno ambiziosa è partita, invece, la Salernitana, che in questo modo non sta deludendo le aspettative dei tifosi. Di sicuro, in questa trasferta la Salernitana venderà cara la pelle. Gregucci ha scelto Mazzarani e Mantovani e conferma la coppia d’attacco Calaiò-Jallow. Di seguito riportiamo le probabili formazioni del match di stasera:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Marrone, Gustafson, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Di Gaudio. All.: Grosso.

Salernitana (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Mazzarani; Jallow, Calaiò. All.: Gregucci.