Estrazione Million Day oggi 22 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

E’ uno degli appuntamenti più attesi in senso assoluto per milioni di italiani, che ogni giorno tentano la fortuna per provare a portare a casa il fantastico montepremi pari a niente poco di meno che un milione di euro. Insomma, una vera e propria manna dal cielo ed andiamo a scoprire insieme quella che è la combinazione vincente. L’appuntamento, a tal proposito, come ormai da tradizione è alle ore 19.00 e noi vi proporremo una diretta dell’estrazione nella speranza di poter dare a tutti voi il nostro contributo nell’aiutarvi a portare a casa questa vincita. Andiamo a vedere come si prende parte a questa lotteria

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 22 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 22 febbraio | Come si gioca

Per giocare non dovrai fare altro che andare in una ricevitoria e giocare un biglietto, al costo di solo 1 €, contenente i tuoi cinque numeri vincenti che dovranno essere compresi tra 1 e 55. Una volta giocato il biglietto, poi, ovviamente non dovrai fare altro che incrociare le dita e sperare.

Estrazione Million Day oggi 22 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, per ovvie ragioni, di giocare sempre in maniera assolutamente responsabile, impedendo, dunque, al demone del gioco di prendere il controllo di te e della situazione dal momento che rappresenta una insidia sempre preoccupante. La ludopatia è, infatti, un fenomeno sempre crescente. Questa l’estrazione di ieri 21 febbraio.