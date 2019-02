Lorenzo scelta Uomini e Donne: Claudia o Giulia? Questa sera la verità ma intanto sui social spunta la foto di lui da piccolo con la sorella.

Lorenzo Riccardi sta per scegliere tra Claudia o Giulia quella che potrà essere la donna della sua vita a Uomini e Donne. Il trono di Lorenzo è arrivato alla fine e, nel uso percorso finale, alla villa e poi al castello sono arrivate due ragazze Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Il tronista è andato con le due in villa e poi, domani sera, 22 febbraio 2019, scopriremo chi tra le due corteggiatrici sarà la prescelta.

Lorenzo Riccardi Instagram: la foto da bambino prima della scelta

Il profilo social di Lorenzo intanto tace. Per ora il “Cobra” non ha pubblicato nulla di particolare, ma circa 20 ore fa sulle storie di Instagram è comparsa una foto che lo ritrae da bambino in compagnia di un’altra bimba che però non sappiamo chi sia. Molto probabilmente si tratta della sorella di Lorenzo. Una storia romantica e molto familiare a pochissime ore dalla scelta di Lorenzo. Sarà forse un incitamento al mantenere l’unione familiare? Sicuramente non ci dice nulla in merito alla probabile scelta di Lorenzo tra Giulia e Claudia.

Lorenzo Riccardi Claudia o Giulia: anticipazioni sulla scelta

I rumors sulla scelta di Lorenzo tra Claudia e Giulia sono svariati ma questa volta il team di Uomini e Donne e di Maria De Filippi questa volta sono riusciti a mantenere il riserbo.Non sappiamo quindi se Lorenzo sceglierà Claudia, come dicono e vogliono molti fan, o se invece la scelta del tronista sarà Giulia. I fan pensano che Giulia potrebbe andare sul trono se non fosse la scelta di Lorenzo, ma non sappiamo se il team di Maria De Filippi accetterà la proposta.

