Scelta Lorenzo Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia, o Lorenzo e Giulia. Cosa deciderà il tronista di Maria De Filippi.

La scelta di Uomini e Donne avverrà questa sera 22 febbraio 2018. Il tronista di Maria De Filippi Lorenzo Riccardi è infatti arrivato alla fine del suo percorso del trono classico e accanto a lui ci sono due donne Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Chi ha scelto Lorenzo? Quali sono le anticipazioni sulla scelta di Lorenzo Riccardi? La prescelta sarà Claudia oppure Giulia? Le domande che circolano nel web sono tantissime, ma ovviamente alla fine della puntata della scelta di Lorenzo di Uomini e Donne in onda in prima serata questa sera su Canale 5, scopriremo finalmente quale sarà la donna che Lorenzo vorrà accanto per tutta la vita. Attenzione però, perché resta un dubbio: la donna scelta da Lorenzo si presenterà in villa per festeggiare con lui al party organizzato da Valeria Marini oppure no?

La scelta di Lorenzo Riccardi Uomini e Donne: anticipazioni

Le anticipazioni inerenti la scelta di Lorenzo Riccardi sono svariate. Moltissimi sostengono che Lorenzo e Claudia saranno la coppia che uscirà dal castello di Uomini e Donne. Altri invece sostengono che Giulia sarà la prescelta nonostante un percorso ricco di alti e bassi e anche qualche rincorsa di troppo. Questa volta Maria De Filippi e il suo team, sono riusciti a mantenere il riserbo. Le anticipazioni sulla scelta di Lorenzo sono le più svariate perché a quanto pare non c’è nulla di certo. Sembra però che Giulia Cavaglia abbia parlato ad una fan e le abbia svelato l’esito della scelta e, presumibilmente non sembra proprio essere lei. Per sapere tutto però bisogna aspettare la fine della puntata di Uomini e Donne speciale La Scelta e noi vi aggiorneremo.

Scelta Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Lorenzo e Claudia Dionigi, se fosse lei la scelta di lorenzo Riccardi il web impazzirebbe di gioia. Sono infatti tantissimi fan che hanno sempre appoggiato questa coppia perché entrambi sono molto spiritosi, divertenti, simpatici e sanno affrontare anche le situazioni peggiori con ironia. I due hanno avuto un percorso un po’ particolare in quanto Claudia è arrivata dopo Giulia: anche se la ragazza Torinese aveva colpito moltissimo Lorenzo, alla fine Claudia con un suo modo di essere così spontaneo e solare è riuscita ad entrare nel cuore di Lorenzo. Vedremo però se sarà proprio lei la sua scelta.

Scelta Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia

Quando Giulia Cavaglia è scesa dalle scale dello studio di Uomini e Donne a Lorenzo Riccardi il cuore è andato in pappa. Il tronista di Uomini e Donne infatti ha subito perso la testa per la corteggiatrice torinese di cui sembrava estremamente preso. Allo stesso tempo però all’inizio Giulia non si è fatta mancare qualche attenzione di troppo da Luigi Mastroianni, altro tronista di Uomini e Donne, cosa che ha ovviamente infastidito Lorenzo e da quel momento sono iniziati gli alti e bassi. Tra una continua serie di rincorse, alla fine è arrivata anche lei alla villa e poi nel castello per la scelta di Lorenzo. Sarà lei la sua compagna di una vita?

Chi ha scelto Lorenzo Riccardi

Chi ha scelto Lorenzo Riccardi. Per saperlo dobbiamo aspettare la fine della puntata di Uomini e Donne in prima serata “La scelta”, dedicata proprio al tronista Lorenzo Riccardi. Dopo aver trascorso diversi giorni in villa infatti Lorenzo ha scelto chi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia sarà la donna della sua vita, ma lei la prescelta si presenterà al castello?

Chi è Lorenzo? Età, altezza, profilo Instagram

Lorenzo Riccardi è un tronista di Uomini e Donne. È arrivato alla fine del suo percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi come tronista, ma prima era arrivato da corteggiatore e oggi è uno dei più apprezzati del programma per la sua simpatia e solarità. Nato il 13 aprile 1996 a Milano, Lorenzo ha una passione per i tatuaggi abbastanza forte. Sulle braccia abbiamo infatti visto una rondine, un trono, una scritta cobra (che è il suo soprannome) diversi numeri e la scritta sister riservata la sorella. Pare che ci sia anche un due di picche insieme a una Regina di cuori che, in molti, presuppongono sia legato all’esperienza con Sara Affi Fella.

Per chi era sceso Lorenzo e chi corteggiava

Lorenzo Riccardi infatti era sceso per corteggiare Sara Affi Fella. Il corteggiatore era arrivato praticamente fino alla fine del percorso con l’ex tronista, famosa per aver partecipato anche a Temptation Island. Ma alla fine Sara scelse Luigi Mastroianni anche se si lasciarono dopo pochissime settimane perché la tronista si scoprì successivamente che era già fidanzata con l’ex compagno Nicola Panico.

Lorenzo Riccardi profilo Instagram ufficiale

Lorenzo Riccardi ha un profilo Instagram molto seguito ed apprezzato le fan e infatti lo stanno premiando con tantissimi like e follow ma in questo momento il profilo Instagram ufficiale di Lorenzo che pare essere Lorenzo Riccardi.17 è fermo, salvo per qualche storia. Per quanto riguarda le foto, attualmente Lorenzo si sta facendo aiutare da un team e tornerà a gestire personalmente il suo profilo soltanto dopo la scelta.

Lorenzo Riccardi età e segno zodiacale

Il segno zodiacale di Lorenzo Riccardi è Ariete. Infatti è nato il 13 aprile 1996 è ha 22 anni.

