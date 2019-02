Serie A, 25a giornata: ecco come seguire le partite tra Sky e DAZN

E’ tutto pronto, con il grande calcio di questa 25a giornata che propone davvero fuoco e fiamme. Si parte subito con il piede ben schiacciato sull’acceleratore, dal momento che a tagliare i nastri di partenza c’è un interessantissimo Milan vs Empoli. Lo spettacolo, ovviamente, passa anche dalla televisione ed andiamo, per questo motivo, a scoprire dove sarà possibile seguire le varie gare di questo turno tra Sky e DAZN.

Serie A, 25a giornata: divisione delle gare tra Sky e DAZN

Andiamo ad elencare prima quelle che sono le gare che saranno visibili su Sky, che sono, come al solito, sette. Ecco l’elenco completo: Milan vs Empoli (venerdì 22 febbraio ore 20.30), Torino vs Atalanta (sabato 23 febbraio ore 15.00), Bologna vs Juventus (domenica 24 febbraio ore 15.00), Chievo Verona vs Genoa (domenica 24 febbraio ore 15.00), Parma vs Napoli (domenica 24 febbraio ore 18.00), Fiorentina vs Inter (domenica 24 febbraio ore 20.30).

Andiamo invece ad elencare le partite che si potranno vedere in streaming sulla piattaforma DAZN: Frosinone vs Roma (sabato 23 febbraio ore 20.30), Sampdoria vs Cagliari (domenica 24 febbraio ore 12.30) e Sassuolo vs SPAL (domenica 24 febbraio ore 15.00). Ricorda, a tal proposito, che la decima gara di questo turno, quella tra la Lazio e l’Udinese, è stata rinviata a data da destinarsi. Questa invece la programmazione televisiva relativa ai film.