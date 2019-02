Estrazione Million Day oggi 23 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Nel tempo il Million Day ha conquistato un numero sempre crescente di giocatori d’azzardo. Si tratta, infatti, per chi non la conoscesse, di una lotteria che ha un formato molto snello, per così dire, e di conseguenza interessante. In palio, inoltre, viene offerta la possibilità di portare a casa il montepremi pari niente poco di meno che a un milione di euro. Non dovrai fare altro, anche se non è per niente facile, che indovinare la combinazione di cinque numeri che viene estratta. Il divertimento è praticamente assicurato e noi speriamo di darvi il nostro piccolo contributo per farvi portare a casa una cifra a dir poco da urlo.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie lotterie che ogni giorno si tengono in Italia, con un riferimento specifico particolare alle estrazioni del Million Day che si tengono ogni giorno, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 23 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 23 febbraio | Come si gioca

Per prender parte a questa lotteria non bisogna far altro che andare in una ricevitoria e comprare un biglietto al costo di solo 1 € scegliendo i cinque numeri che andranno a comporre la tua giocata nella speranza che possa essere vincente, dal momento che un milione di euro è una cifra che farebbe comodo a chiunque.

Estrazione Million Day oggi 23 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, però, in conclusione, di giocare sempre in maniera serena e, soprattutto. responsabile. La ludopatia, infatti, è un problema che sta allargando i propri confini e puà rivelarsi molto, molto insidiosa. Questi i numeri estratti ieri 22 febbraio.