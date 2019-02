E’ di nuovo allarme tra i proprietari di cani e gatti. Un’altra storia agghiacciante che riguarda cibo killer, capace di ferire gravemente gli animali, fino ad ucciderli. E’ successo a Napoli, esattamente sulla salita del Parco Grifeo, tra Piazza Amedeo e corso Vittorio Emanuele, dove nella giornata di oggi sono state trovate quattro polpette con all’interno un amo “ad ancoretta”. Il cibo killer è stato trovato oggi 23 febbraio da un ragazzo che, dopo aver casualmente trovato le polpette per strada, le ha fotografate e pubblicate sul suo Facebook per mettere in guardia gli altri residenti . Il ragazzo ha deciso di lanciare l’allarme dopo aver realizzato che quelle non erano delle semplici polpette, e che se qualche animale fosse attirato dal quel cibo, le conseguenze potrebbero essere davvero tagiche.

Per ulteriori informazioni su questo caso e altri casi che riguardano cibo killer per animali CLICCA QUI!

Napoli, polpette killer: dentro c’è un amo a tre punte

Le polpette trovate a Napoli, all’altezza del civico 4 del Parco Grifeo, sono state confezionate a regola d’arte, in modo da attirare gli animali della zona. L’amo inserito all’interno è quello ad ancoretta, del tipo a tre punte, che ha la funzione di arpionare, e che nel caso fosse tirato, avrebbe la capacità di stappare brandelli di carne. Inutile dire che nel caso in cui un cane o un gatto addentassero una di quelle polpette, le conseguenze potrebbero essere devastanti. Prezioso quindi l’allarme lanciato dal giovane ragazzo, che nel post pubblicato oggi sui suoi social, ha raccontato che questa non sarebbe neanche la prima volta che, in quella zona, accade un episodio simile. In passato infatti qualcuno avrebbe già cercato di uccidere cani e gatti utilizzando del veleno per topi. Adesso, a Napoli, è caccia al colpevole.

Forse ti interessa anche —-> Perché i cani tremano mentre dormono: ecco tutte le cause possibili