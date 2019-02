Emma Marrone in lacrime durante il suo concerto ad Ancona per gli insulti sessisti ricevuti dal leghista. Ecco lo sfogo della cantante.

Non sono giornate facili per Emma Marrone, la cantante che durante il suo tour è stata presa di mira dagli haters che ogni giorno le scrivono ingiurie ed offese. L’ex allieva di Amici, ad Ancona, è scoppiata a piangere ed ha fatto un discorso ai fan presenti.

Emma Marrone risponde al leghista: applausi al concerto

La bellissima cantante Emma Marrone è nel pieno del tour per il suo nuovo album “Essere qui”. La tournee dovrebbe essere un momento di grinta e felicità per i cantanti, ma per la giovane in questione il periodo non è dei migliori.

Emma è stata presa di mira sul web e non solo, per aver affermato durante un suo concerto “Aprite i porti”, riferendosi allo sbarco dei migranti. Contro di lei, qualche giorno fa, anche il leghista e consigliere Massimiliano Galli, il quale l’ha offesa con insulti sessisti: “Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”.

La cantante ne sta soffrendo molto per quanto sta accadendo e, come darle torto, non riesce proprio a passarci su.

Durante il suo concerto ad Ancona, nel PalaPrometeo, tra una canzone ed un’altra, con la voce rotta dal pianto ha fatto un bellissimo discorso al pubblico presente:

“Non voglio attaccare nessuno, ma voglio continuare a fare quello che faccio da dieci anni, cioè utilizzare il mio palco per parlare e combattere ogni forma di violenza, omofobia, razzismo. Voglio parlare di amore e accoglienza. La musica deve essere un momento di aggregazione e non di odio e divisione. Esprimo il mio pensiero con pacatezza e senza offendere nessuno. E non risponderò con le offese, non sarò mai come voi. E quello che è successo è gravissimo”.

Emma Marrone ha dato un bellissimo esempio a tutti coloro che l’hanno offesa esternando ai fan il suo dolore per quanto accaduto.

