Serie B in diretta Streaming: come guardare la partita GRATIS, no rojadirecta

La Serie B ha aperto le danze con l’anticipo di ieri, 22 febbraio 2019, e torna oggi, 23 febbraio, con altre emozionanti sfide. Ieri, c’è stata la vittoria di misura dell’Hellas Verona, squadra allenata da Fabio Grosso, sulla Salernitana. Oggi, invece, staremo a vedere cosa succederà sugli altri campi di Serie B. Ovviamente, non tutti hanno un abbonamento a Mediaset Premium o Sky per guardare le partite di Serie B in TV. Per questo motivo, in molti sceglieranno di guardare la partita in streaming su tablet, smartphone o smart TV.

Serie B Streaming diretta GRATIS di sabato 23 febbraio

Abbiamo sicuramente tante altre gare interessanti di Serie B in programma questa sera. Fari puntati, quindi, su Brescia-Crotone, con la compagine lombarda che proverà a porsi a debita distanza dal Palermo che al momento ha ancora una gara da recuperare. Il Crotone, dal canto suo, vorrà sicuramente mettere a segno una vittoria per portare a casa 3 punti che significherebbero molto in ottica della lotta salvezza. Avremo poi il Lecce che sarà ospitato dal Cittadella per un match molto interessante, in cui sicuramente nessuno risparmierà dei colpi. Il Pescara invece affronterà il Padova. Ma andiamo a vedere il quadro completo delle squadre che si affronteranno oggi in Serie B a partire dalle 15.00:

Cittadella-Lecce

Brescia-Crotone

Perugia-Cosenza

Carpi-Spezia

Pescara-Padova

Cremonese-Ascoli

Per chi non avesse ancora sottoscritto alcun abbonamento con Sky, Premium o qualsiasi altra società che trasmette le partite di calcio, ricordiamo che esiste la possibilità di guardare la partita anche in Streaming. A tal proposito, possiamo evidenziare che Dazn offre la possibilità di guardare la partita in streaming gratis a tutti quelli che ancora non hanno sottoscritto un abbonamento da 10 euro mensili. Già, perché i nuovi abbonati riceveranno un mese gratis di calcio in omaggio.