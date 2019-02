Chiara Ferragni ha fatto il suo ventisettesimo tatuaggio. Quest’ultimo è sulla mano ed è per suo figlio Leone.

La bellissima fashion blogger Chiara Ferragni ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una fotografia della sua mano e fa vedere a tutti i suoi fan il suo nuovo tatuaggio dedicato al figlio, Leone.

Il suo ventisettesimo tatuaggio vede il volto del suo piccolo con due ali, come fosse un piccolo angioletto. Un gesto di estrema dolcezza quello fatto dall’influencer. Tantissimi i commenti che ha ricevuto Chiara sotto il suo post che ha come didascalia:

“My little angel Leo is on my hand now. Can you believe this is my 27th tattoo?” (Il mio piccolo angelo Leo è sulla mia mano ora. Ci credi che è il mio ventisettesimo tatuaggio?).

Il bellissimo figlio di Chiara Ferragni, avuto insieme a suo marito Federico, meglio conosciuto come Fedez, ha quasi un anno. I due giovani genitori hanno chiamato così il figlio perchè Chiara, come ha dichiarato in un’intervista, era innamorata del cartone animato della Disney Il Re Leone ed il nome le piaceva molto, ancora di più la variante Leo. Inoltre, l’influencer prima di conoscere Federico, si tatuò due leoni, simbolo della famiglia. Sembrava quasi fosse un segno del destino.

Il famosissimo cantante all’inizio non era d’accordo sul nome che aveva scelto sua moglie, poi un giorno, come ha raccontato, giocando con il libro dei nomi insieme ai due suoi amici e ex colleghi, Mika e Manuel Agnelli, aprì la pagina ed uscì il nome Leone.

Entrambi capirono che il piccolo primogenito non poteva avere un nome diverso da quello.

