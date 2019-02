Uomini e donne, nuovo amore per Teresa? Ecco il clamoroso indizio che fa il giro del web.

Non è stata fortunata Teresa Langella nella sua esperienza televisiva a Uomini e donne. Quella che doveva essere una magica festa di fidanzamento, si è rivelato uno dei momenti più tristi per la tronista. La bella napoletana infatti ha ricevuto un secco no da Andrea Dal Corso, preferito al rivale Antonio Moriconi. Da quella sera, la ragazza ha deciso di allontanarsi un po’ dai social, per ripartire da se stessa e dalle piccole cose, ed evitare di leggere i vari commenti sulla sua decisione. L’unica apparizione sul web è stata in un video di Raffaella Mennoia, redattrice della nota trasmissione di Maria De Filippi. Nel video, pubblicato dalla Mennoia sul suo profilo Instagram, Teresa ha voluto difendere Andrea dalle numerose critiche ricevute dopo il no, invitando la gente moderare i termini. Un gesto apprezzato da molti, che ha dimostrato ancora di più il buon cuore della napoletana. Ma finalmente, dopo questo breve periodo, Teresa ha deciso di tornare sui social, e lo fa con un “inno all’amore”.

Per tutte le ultime news su Teresa Langella e gli altri protagonisti d Uomini e Donne CLICCA QUI!

Teresa Langella, nuovo amore in vista?

Come appare dal suo primo post pubblicato su Instagram dopo l’assenza sui social, l’esperienza negativa di Uomini e donne non ha fatto smettere a Teresa di credere nell’amore. Ecco le sue parole: “L’amore per me è sentirmi libera di essere perché per lui sono maledettamente giusta così. L’amore è imperfezione nella perfezione. Svegliarmi e sentire che anche l’aria che respiro sa di aria nuova. Hai presente? L’amore è mettermi a nudo senza vergogna. Quando penso a cos’è per me l’amore penso a due anime che prima o poi si incontreranno e si riconosceranno. La verità è che l’amore non ha regole, non segue una logica, lo senti dentro, lo senti nello stomaco, sulla pelle, nelle ossa. L’amore non ti stanca.”

Forse ti interessa anche —–> Uomini e Donne, Teresa Langella spiazza tutti: “Devo difenderlo” VIDEO

Un messaggio di speranza, quello di Teresa, che nonostante la delusione non smette di credere in questo sentimento. Come dichiara apertamente : “Nonostante tutto io crederò sempre in tutto questo perché sono fatta così!“. Infine ringrazia tutti i suoi fan per i numerosi messaggi e commenti ricevuti in questi giorni. E sono stati proprio i fan a intravedere qualcosa in più in queste parole di Teresa…Secondo alcuni la ragazza avrebbe scritto quel messaggio perché il suo cuore sta già battendo per un’altra persona. Che ci sia già un nuovo amore nella vita della napoletana?