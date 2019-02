Livorno-Venezia in Streaming: come guardare la gara gratis, no rojadirecta

Tra le novità di questa stagione calcistica non si può non annoverare anche DAZN. Si tratta di una piattaforma streaming che, tra le altre cose, trasmette in esclusiva tutte le partite della nostra Serie B. Dopo qualche problema iniziale, ha ottimizzato la sua proposta ed ora rappresenta una vera e propria eccellenza. Nella giornata di oggi in cadetteria tutta l’attenzione sarà rivolta al posticipo domenica che vedrà affrontarrsi il Livorno ed il Venezia.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione televisiva giorno per giorno e per non perderti mai uno dei grandi eventi del grande calcio che sarà possibile seguire, allora CLICCA QUI!

Si tratta di due squadre che non possono permettersi passi falsi. Da una parte, infatti, i toscani sono al terzultimo posto in classifica, mentre il Venezia è ai margini della zona retrocessione e deve fare attenzione per evitare di ritrovarsi impelagata nella lotta per non retrocedere.

Livorno – Venezia in Streaming diretta GRATIS di domenica 24 febbraio

Si tratta di una gara tutta da vivere e che è in programma per questa sera alle ore 21.00 e sarà trasmessa su DAZN, che proporrà ovviamente sia un pre che un post partita. Inoltre, scopri qui come seguire le gare su questa fantastica piattaforma che è DAZN, che in maniera del tutto inevitabile ha innovato il mondo del calcio nostrano. L’app è scaricabile in maniera gratuita e potrà essere usata su smartphone, tablet e su smart TV.