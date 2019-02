Diletta Leotta, telefono hackerato: scoperto colpevole, ha confessato

Il caso, capitato ormai circa tre anni fa, del telefono della bellissima giornalista siciliano hackerato, con tanto di foto più private rese pubbliche, aveva fatto tanto discutere. Adesso, però, potrebbe arrivare definitivamente la parola fine a questo caso che ha dato davvero tanti problemi alla sfera più privata della vita della nota giornalista. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Resto del Carlino”, infatti, la giornalista si è presentata a Roma in Procura per fornire la sua versione dei fatti.

E’ stato aperto un fascicolo a carico di chi pubblicò quelle stesse foto ed ora pare che il colpevole del misfatto si sia autodenunciato ammettendo le proprie colpe.

Diletta Leotta, telefono hackerato: scoperto il colpevole

La persona in questione avrebbe ammesso le sue colpe su Facebook. Si tratterebbe di un ragazzo di Modena di 20 anni che ora è accusato di “accesso abusivo a sistema informatico e diffamazione”. Il ragazzo ha dichiarato a chiare lettere di aver messo lui in circolo le foto della Leotta ma di non averle rubate dal suo cloud personale per via diretta. Adesso bisogna vedere quello che sarà l’esito del processo. Nelle ultime giornate si era notata la serenità della giornalista, che aveva pubblicato anche alcune foto “particolari” sul suo account Instagram.