Alessia Marcuzzi, bufera social: abito troppo scollato, piovono critiche

Alessia Marcuzzi ha postato alcune foto su Instagram che hanno fatto ‘arrabbiare’ i suoi followers. Insomma, vi chiederete: cosa avrà fatto di tanto grave la splendida showgirl e conduttrice de L’Isola dei Famosi e de Le Iene? Ve lo spieghiamo di seguito.

La biondissima Alessia Marcuzzi ha pubblicato qualche foto con un abito che è sembrato un po’ ‘esagerato’ ai suoi follower di Instagram. Un abito nero e dorato, che tra l’altro aveva anche in trasmissione. Ebbene, pare che quel vestito non sia affatto piaciuto ai suoi seguaci.

Alessia Marcuzzi nella bufera: critiche per l’abito ‘esagerato’

Alessia Marcuzzi è finita, dunque, al centro di una bufera che sembra non avere fine. Ultimamente, ha indossato quest’abito un tantino scollato. Insomma, niente di volgare. E, tra l’altro, ognuno è libero di vestirsi come vuole. Manco a dirlo, inoltre, probabilmente gli stessi che hanno commentato in maniera negativa non disprezzerebbero se Alessia non si vestisse affatto. Tuttavia, il perbenismo talvolta è veramente tanto. Ecco alcuni commenti che abbiamo trovato al post di Alessia:

Ci sono molti commenti ingenerosi, come possiamo vedere. Addirittura, qualcuno ha il coraggio di scrivere ‘a 50 anni’. Ma 50 anni dove? Chi? Quando? Alessia Marcuzzi è ancora nel meglio della giovinezza eppure dev’esserci sempre qualche disturbatore. Inoltre, dobbiamo dire che la showgirl è in forma smagliante. Insomma, non tutti possono vantare un fisico del genere. Pertanto, che problema c’è se ogni tanto indossa un abito che non copre proprio tutto? Quel che di bello si può far vedere, non va mica nascosto. Non trovate? Inoltre, da notare l’incoerenza dei commenti: prima si parla di 50 anni, poi ‘ti comporti come una ragazzina di 15 anni’. Insomma, non c’è nemmeno una linea da seguire. Molto probabilmente, quindi, si tratta di persone che odiano a prescindere da tutto.

