Estrazione Million Day oggi 25 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Tra gli appuntamento quotidiani più attesi in Italia non si può non annoverare anche quello dell’estrazione del Million Day. Si tratta, infatti, in senso assoluto di una delle lotterie più amate dal popolo italiano dal momento che ogni giorno sono milioni gli appassionati che tentano la fortuna. A dir poco allettante, infatti, la posta in palio, dal momento che con questa lotteria si può vincere ogni giorno la cifra spaventosa pari ad un milione di euro. Anche ieri, ovviamente, 24 febbraio, si è tenuta l’estrazione e può essere un fattore conoscere i numeri estratti per un calcolo delle probabilità.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 25 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 25 febbraio | Come si gioca

Per tentare la sorte non dovrai fare altro che andare in ricevitoria ed acquistare, al costo di un euro, un biglietto e poi scegliere i tuoi cinque numeri vincenti. A questo punto, inizia ad incrociare le dita ed attendi l’estrazione delle ore 19.00. I numeri che possono essere estratti vanno da 1 a 55.

Estrazione Million Day oggi 25 febbraio | Gioca responsabile

Al di là di tutto e del fatto che la posta in palio è a dir poco interessante, ricorda però sempre di anteporre il divertimento alla voglia di portare a casa una cifra così importante. La ludopatia, infatti, è un pericolo sempre costante per chi gioca d’azzardo.