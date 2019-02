Francesco Facchinetti tramite le sue Instagram Story racconta la verità di quanto accaduto ieri sera tra la moglie, Wilma, e Laura Cremaschi.

In un ristorante di Como, la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma, ha avuto una lite furiosa con la soubrette di Avanti un altro, Laura Cremaschi.

LEGGI ANCHE—> Laura Cremaschi aggredita da Lady Facchinetti: la testimonianza choc | VIDEO

Lite tra lady Facchinetti e Laura Cremaschi, la verità di Francesco

LEGGI ANCHE—>Vieni da Me, Facchinetti:”A Sanremo 2019 è successo qualcosa di scandaloso”

Francesco Facchinetti ha spiegato tramite le sue Instagram stories come sono andate realmente le cose ieri sera, domenica 24 febbraio, in un ristorante di Como tra sua moglie Wilma e Laura Cremaschi:

“Ieri sono andato a cena con mia moglie. Una ragazza, Laura Cremaschi, mi ha chiesto un selfie. Mentre mi facevo il selfie mi accarezzava il collo, io mi sono seduto. Mia moglie va al bagno e questa ragazza si siede al posto di mia moglie. Mi dice che fa l’influencer, che lavora ad Avanti un altro e mi chiede un aiuto. Io molto gentilmente le do la mia mail, le dico di scrivermi e che avrei analizzato le sue cose, cosa che faccio sempre. Mia moglie arriva dal bagno, e lei non si alza dal posto di mia moglie. Laura poi ritorna al suo posto e mia moglie mi fa il terzo grado. Io le spiego quanto successo e lei se la prende un pò. Ad un certo punto vado in bagno anch’io. Quando esco, come per magia, fuori dal bagno trovo Laura Cremaschi che con il telefono in mano mi ha aspettato. Poichè ho 39 anni e ho vissuto 25 anni in discoteca so che se una donna mi aspetta fuori di un bagno con la scusa del selfie, mi sembra una situazione equivoca. In ogni caso, tiro dritto e faccio finta di niente: rientro in sala. In quel momento mia moglie, avendo visto Laura venirmi dietro, si è incavolata come una bestia. Dopo è successo quanto avete visto sui social. Non ho problemi, tale Laura Cremaschi se quello che sto dicendo non è vero, querelami pure.

Questo è un appunto: nel 2019 una donna per poter fare vedere che vale non ha bisogno di usare tecniche si usavano negli anni 80. Le donne possono contare sul loro talento per spaccare nel mondo del lavoro. La reazione di mia moglie è stata sopra le righe ma siccome è una donna intelligente dirà lei perchè si è sentita di reagire in questo modo”.

Per ulteriori news su Francesco Facchinetti, la moglie e le loro vite private—> CLICCA QUI