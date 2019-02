Wanda Nara in camerino, incidente con l’accappatoio che si apre: si vede tutto

Da qualche tempo a questa parte si parla di lei molto più del solito a causa del suo lavoro di agente di Mauro Icardi. Le sue continue frecciatine alla società Inter hanno indotto la stessa a privare suo marito della fascia di capitano, con il mondo che gravita intorno al club nerazzurro che ora è tutto schierato contro di lei. Ieri sera è stata ospite, come al solito, del programma “Tiki Taka”.

Ha fatto, però, in pochissimo tempo il giro del web la foto da lei condivisa su Instagram che la ritrae in camerino ed in accappatoio.

Wanda Nara in camerino: l’accappatoio si apre

Nello scatto in questione, infatti, si vede l’accappatoio che esalta la scollatura ma non solo. In bella vista, infatti, ci sono anche le sue gambe da urlo e la cosa non è certo passata inosservata. Complici anche i cinque milioni quasi di seguaci che può vantare, lo scatto ha avuto un livello di diffusione davvero notevole fino a diventare quasi virale. E, per amor del vero, non è certo una eccezione, dal momento che è la sorte di ogni suo post.